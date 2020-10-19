В Сургуте на базе технологической школы открыли новый технопарк Фото: Администрация города Сургута

В Сургутской технологической школе открыли новый технопарк, материально-техническую базу которого формировали три года.

На оснащение технопарка потратили 10 миллионов рублей, два с половиной из них выделены из бюджета округа в 2020 году. Куплены 3Д принтер, лазерный гравер, паяльная станция, принтер для печати плат, очки дополненной реальности, роботизированные квадрокоптеры, автомобиль на водородном топливе, перьевые экраны для графического дизайна, робототехника исследовательского уровня, современные электронные микроскопы и многое другое

Сегодня технопарк укомплектован полностью в соответствии с федеральным стандартами современным образовательным оборудованием для организации учебно-воспитательного процесса, дополнительного образования и внеурочной деятельности.

- В приоритетном национальном проекте «Образование» перед муниципальными образованиями поставлена серьезная задача повышение охвата детей в системе дополнительного образования программами технической и естественно-научной направленности. Специфика нашего региона говорит о необходимости и востребованности специальностей инженерного образования - отмечает заместитель главы города Анна Томазова.

Также заместитель главы города добавила, что в Сургуте последовательно реализуется эта задачу, создавая кванториумы, квантолабы – это небольшие лаборатории в школах. Два года подряд оснащаются школы современными кабинетами технологии, которые поэтапно превращаются в технопарки и пример тому Сургутская технологическая школа.

В Сургуте на базе технологической школы открыли новый технопарк Фото: Администрация города Сургута

Работа технопарка направлена как на основные программы по химии, физики, биологии , технологии, так и дополнительные. У учеников есть возможность уже сегодня готовиться к будущей профессии и получать современные знания.

48 тысяч детей в Сургуте обучаются по дополнительным общеобразовательным программам на бюджетной основе. А еще более 35 тысяч ребят учатся платно.