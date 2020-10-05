В Югре сдан в эксплуатацию самый большой уличный экран Фото: google.ru/maps

В Ханты-Мансийске установлен и введён в эксплуатацию медиа-экран размером 13 на 12,5 м, он находится на здании межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» по ул. Дзержинского и занимает практически весь торец пятиэтажного здания.

Представителями Администрации Ханты-Мансийска, полиции и Городского информационного центра при приёмке экрана в работу было отмечено, что конструкция соответствует всем требованиям безопасности. Экран состоит из 30 морозостойких блоков, его ячейки сделали выбивными, чтобы в случае пожара экран не блокировал окна.

Медиа-экран полностью комфортен для участников дорожного движения и настроен таким образом, чтобы в тёмное время суток он автоматически уменьшал свою яркость более чем в 2 раза и был практически незаметен. Если экран будет доставлять дискомфорт гражданам и по его работе будут какие-либо замечания, нарекания, то экран дополнительно отрегулируют. Уличный экран будет работать с 8 утра до 10 вечера, в ночное время он не работает.

Оборудование приобретено городом в рамках государственной закупки по созданию медиа-комплекса. На экране планируется онлайн показ основных городских мероприятий, празднования памятных дат, а также коммерческой и социальной рекламы