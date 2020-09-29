Самолет при посадке в аэропорту Нижневартовска столкнулся со стаей птиц Фото: pixabay.com

В Югре в воздушной гавани Нижневартовска сегодня, 29 сентября, самолет при посадке столкнулся со стаей птиц.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, обратный рейс из-за инцидента задержан на сутки.

Уточняется, что рейс № 1647 авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту «Нижневартовск - Москва». После инцидента авиакомпания организовала замену воздушного судна.

Первоначально, вылет рейса по расписанию был намечен на 05:25 (это 03:25 по Москве). Теперь рейс перенесен на аналогичное время на завтра, 30 сентября. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что на упомянутый рейс зарегистрировано 62 пассажира: большая их часть вылетели авиакомпанией S7 в Домодедово. Остальным 19 пассажирам помогли с размещением в гостинице и предоставили питание.

Добавим, что по факту столкновения самолета со стаей птиц транспортная прокурора Сургута проводит проверку. Специалисты выясняют уровень орнитологического обеспечения безопасности полетов.

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