Грабители при нападении на продуктовый магазин в Пыть-Яхе забыли деньги на прилавке. Фото пресс-службы СУ СК региона.

Следователи в Югре завершили расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего и 26-летнего жителей Пыть-Яха по статье «Разбой».

Установлено, что 22 июля текущего года 17-летний местный парень был в состоянии алкогольного опьянения:

- После совместного распития спиртного он предложил своему 26-летнему знакомому ограбить продуктовый магазин, на что последний согласился, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Все произошло следующим образом: злоумышленники около девяти вечера вошли в торговый павильон на улице Солнечная в Пыть-Яхе. Они использовали игрушечный пистолет и угрожали расправой 61-летней продавщице, когда требовали деньги от из кассы.

Женщина передала обвиняемым около двух тысяч рублей. Вскоре к павильону подъехал автомобиль. Грабители испугались задержания, покинули павильон, при этом оставив деньги на прилавке .

Через несколько личности преступников установили, подозреваемых задержали оперативники.

Так, 17-летнего обвиняемого уже заключили под стражу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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