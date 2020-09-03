Коронавирус в Югре, последние новости на 4 сентября 2020 года: количество скончавшихся достигло 170

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За прошедшие сутки ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 170 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 72 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 816. По месту инфицирования: установленные контакты - 63, уточняется - 9.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 22, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 3.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 27; Нижневартовск - 13.

Далее идут: Октябрьский - 6; Советский район, Урай, Нягань - 4; Радужный - 3.

Замыкают список: Покачи, Сургутский район, Когалым - 2; Нефтеюганский район -1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 112 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 18 713.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 995 человека с COVID-19, из них 1 200 случаев без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 009 995. Выздоровевших - 5 766, за весь период - 826 935. Умерших - 114, с начала периода - 17 528.