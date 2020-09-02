Когда кончится нефть?

Фото: media.gazprom-neft.ru

В мае 2020 года в регионе получили 12-миллиардную тонну нефти (разработка месторождений в округе ведется с 1964 года). Для понимания масштаба – всего в 2019 году во всей России добыли чуть меньше 570 млн тонн. Но с каждым годом извлекать нефть из недр все сложнее.

Проще говоря, традиционная нефть заканчивается. Будущее - за «трудной». В ХМАО находятся ее колоссальные запасы– в баженовской свите. И именно здесь реализуется проект по поиску «ключей» к этим сокровищам недр.

ЗАКАТ ЭПОХИ «ЛЕГКОЙ» НЕФТИ

Продуктивность современных месторождений почти на 80% ниже, чем 10 лет назад. Запасы «трудной» нефти в ХМАО зачастую залегают на глубине свыше 3 километров и таятся в неприступных пластах, которые не хотят ее «отдавать». Углеводороды, например, баженовской свиты закованы в сотнях изолированных друг от друга небольших ячеек. В обычных же залежах нефть находится условно в одном резервуаре, что позволяет добывать ее традиционными методами. В добыче трудноизвлекаемой нефти ставку делают на современные технологии - бурения и стимуляции пласта. В бурении нефтяники используют высокотехнологичные скважины, оснащенные сотнями датчиков, позволяющих попасть точно в залежь на глубине многих километров.

Ключом к самым сложным запасам является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Это наиболее эффективный и распространенный по всему миру метод. В пласт под большим давлением закачивают жидкость. Она создает в породе систему трещин, которые «дотягиваются» до разрозненных «ячеек», нефть из которых и попадает попадает в скважину. ГРП используется по всему миру свыше 70 лет. Сегодня лидеры по масштабу применения гидроразрыва – США и Канада.

В ГАРМОНИИ С ЭКОСИСТЕМОЙ

Так что же происходит во время этой операции? В пласт закачивается особая смесь, и специальный загуститель – камедь. Смесь состоит примерно на 30% из обычного песка или керамических гранул, еще 70% - это жидкость на основе воды. Загуститель изготавливается на основе гуаровой камеди из гуаровых бобов, которое произрастают Индии и Пакистане. Гуаровая камедь используется также в пищевой промышленности, например, для изготовления десертов.

Гидроразрыв на промыслах Югры проводится в среднем на глубине свыше 3 км. Это делает операцию совершенно незаметной на поверхности и безопасной для экосистемы. Ведь грунтовые воды находятся на уровне около 200 метров, а самые глубокие артезианские источники - не ниже 1000 метров. От верхних слоев и водных горизонтов пласт, где ведется гидроразрыв, отделяют километры непроницаемых горных пород. Натуральный состав закачиваемой в пласт жидкости и огромная глубина гарантируют безопасность ГРП для природы и человека.

СТАВКА НА ЦИФРУ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Уровень развития современных технологий нефтедобычи приближает их по сложности к космическим. Бурение и гидроразрыв требуют предельной точности. Добиваться этого помогают цифровые технологии и искусственный интеллект. Например, бурение всех высокотехнологичных скважин российской «Газпром нефти» сегодня круглосуточно контролируется из Центра управления бурением «ГеоНавигатор» в Санкт-Петербурге. С берегов Невы ежегодно сопровождается строительство более 900 скважин скважин на арктическом шельфе, в Западной и Восточной Сибири и даже в Ираке и Сербии!

При гидроразрыве пласта «Газпром нефть» успешно применяет технологии цифрового моделирования. Главная из них - симулятор гидроразрыва пласта «Кибер ГРП 2.0». Программа просчитывает процессы создания трещин ГРП и определяет лучшие варианты проведения геологических операций. Российская технология на 10-20% точнее воспроизводит характеристики трещин гидроразрыва пласта при моделировании подземных операций.

КУРС НА БАЖЕН

Сегодня доля трудноизвлекаемой нефти превышает 60% в общем объеме доказанных запасов в России. И один из главных «вызовов» для российских нефтяников - баженовская свита, центром освоения которой является сегодня Югра.

И если еще недавно промышленная добыча бажена считалась невозможной, то сегодня «Газпром нефть» снизила стоимость его добычи с 30 до 16 тысяч рублей за тонну.

Уже в 2021 году компания планирует выйти на отметку 8,5 тысяч за тонну и начать промышленную разработку этой крупнейшей в мире кладовой нетрадиционной нефти. Технологии освоения свиты – бурения и гидроразрыва пласта - будут тиражированы и на другие сложные регионы. В будущем они могут стать ключом и к другим видам неприступных запасов, которые позволят поддерживать текущий уровень добычи в России еще многие годы.