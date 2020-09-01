Коронавирус в Югре, последние новости на 2 сентября 2020 года: общее число погибших приближается к 180

Последние новости о коронавирусе в Югре
Фото: pixabay.com
В Югре продолжается пандемия коронавируса. За прошедшие сутки ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 167 человек.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
За последние сутки в регионе зарегистрировано 67 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 609 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 61, уточняется - 5.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 9, с симптомами ОРВИ - 50, в бессимптомной форме заболевания - 7.
Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 24; Ханты-Мансийск - 18.
Далее идут: Советский район - 6; Сургутский район - 5; Нефтеюганск - 5; Нижневартовск - 4.
Замыкают список: Нефтеюганский и Белоярский район - 2, Ханты-Мансийский район - 1.
Фото: оперштаб Югры
В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 729 человека с COVID-19, с начала периода - 1 000 048, из них 1 211 - без клинических проявлений болезни. Выздоровевших - 6 318, за весь период - 817 705. Умерших - 123, с начала периода - 17 299.Из хороших новостей: за сутки 103 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 18 388.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat