Коронавирус в Югре, последние новости на 2 сентября 2020 года: общее число погибших приближается к 180

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За прошедшие сутки ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 167 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 67 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 609 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 61, уточняется - 5.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 9, с симптомами ОРВИ - 50, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 24; Ханты-Мансийск - 18.

Далее идут: Советский район - 6; Сургутский район - 5; Нефтеюганск - 5; Нижневартовск - 4.

Замыкают список: Нефтеюганский и Белоярский район - 2, Ханты-Мансийский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 729 человека с COVID-19, с начала периода - 1 000 048, из них 1 211 - без клинических проявлений болезни. Выздоровевших - 6 318, за весь период - 817 705. Умерших - 123, с начала периода - 17 299.Из хороших новостей: за сутки 103 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 18 388.