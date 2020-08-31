«Читай-город» открылся в Ханты-Мансийске

Хорошая новость для книголюбов — в Ханты-Мансийске открылся магазин известной федеральной сети «Читай-город». Жители и гости города могут найти его в ТЦ «Гостиный двор».

Новый книжный магазин порадует вас бесконечными полками книг, а ассортимент удивит даже самого взыскательного читателя. Здесь вы найдете литературные новинки и бестселлеры, всегда актуальную классику, остросюжетные детективы, увлекательные исторические романы, комиксы и графические романы, а также бизнес-литературу и популярные книги о красоте и здоровье.

«Читай-город» открылся в Ханты-Мансийске

Родители, которые хотят заинтересовать детей чтением, могут найти в магазине красочные и оригинальные детские книги для разного возраста. А подготовка к школе пройдет быстро и легко, ведь в «Читай-городе» есть все, что для этого нужно: учебники, красочные дневники и тетради, оригинальные карандаши и ручки.

«Читай-город» открылся в Ханты-Мансийске

Помимо книг, активные и увлеченные люди найдут в «Читай-городе» товары для хобби и творчества, игры, креативные сувениры и чудесные канцелярские мелочи – яркие блокноты, оригинальные карандаши и ручки, необычные ластики и многое другое. Тем, кто хочет сделать подарок близким, но затрудняется свыбором, магазин предложит подарочные сертификаты различного номинала.

«Читай-город» открылся в Ханты-Мансийске

Для тех, кто привык делать покупки online, «Читай-город» станет удобным пунктом самовывоза интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. Приятно, что в магазин их доставят совершенно бесплатно.

Адрес магазина: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (ТЦ «Гостиный двор», 3 этаж)