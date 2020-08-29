Коронавирус в Югре, последние новости на 30 августа 2020 года: врачи зафиксировали одну смерть от COVID-19

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 30 августа 2020 года. Число заболевших увеличилось на 64 человека (за весь период – 19 478).

Новые случаи заболевания зафиксированы в 11 муниципальных образованиях. В Сургуте ковид подтвердился у 25 человек, в Нижневартовске заболело 12 человек, в Ханты-Мансийске – десять, в Сургутском районе – пять, в Радужном, Урае, Югорске, Советском районе по два заразившихся, в Нефтеюганске и Белоярском районе прибавилось по одному ковид-положительному пациенту.

Сегодня врачи зафиксировали одну смерть от коронавируса. В состоянии пневмонии – 23, с симптомами ОРВИ – 36, в бессимптомной форме заболевание протекает у пяти пациентов.

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За последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 917 человек.

Бизнесвумен из Нижневартовска Екатерина Плаксина поделилась с югорчанами положительным опытом работы в то время, когда пришлось перестраиваться на новый лад.