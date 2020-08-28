Коронавирус в Югре, последние новости на 29 августа 2020 года: количество заболевших продолжает держаться на одном уровне

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 163 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 64 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 414 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 60, уточняется - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 18, с симптомами ОРВИ - 42, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 25; Нижневартовск - 16 и Ханты-Мансийск - 6.

Далее идут: Сургутский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганск и Советский район - 3; Нягань и Нижневартовский район - 2; Покачи, Когалым и Пыть-Ях - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 112 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 18 107.

В России выявлено 4 829 заболевших в 84 регионах, из них 1 103 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 980 405.

Кроме того, за этот период зафиксировано 110 летальных случаев. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 16 914 человек, а излечились - 798 466.