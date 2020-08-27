Коронавирус в Югре, последние новости на 28 августа 2020 года: в регионе вводят новые послабления

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 162 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 65 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 350 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 61, уточняется - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 33, с симптомами ОРВИ - 28, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 17; Нижневартовск - 16 и Нефтеюганск - 9.

Далее идёт Сургутский район - 4.

Замыкают список: Ханты-Мансийск- 3; Лангепас, Радужный, Нягань, Ханты-Мансийский и Советский районы - 2; Мегион, Когалым, Урай, Нижневартовский, Нефтеюганский и Октябрьский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 107 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 995.

Также с 31 августа в регионе начнут действовать новые послабления. Жители смогут гулять в парках, регистрировать браки в присутствии родных и многое другое.

В России выявлено 4 711 заболевших, из них 1 114 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 970 865 в 85 регионах.

Кроме того, за этот период зафиксирован 121 летальный случай. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 16 804 человека, а излечились - 792 561.