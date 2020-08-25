Коронавирус в Югре, последние новости на 26 августа 2020 года: число жертв от COVID-19 достигло 160 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре
Фото: pixabay.com
Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. С начала недели число жертв от COVID-19 увеличилось на три человека, таким образом, общее число погибших граждан достигло 160.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
За последние сутки в регионе зарегистрировано 69 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 221 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 66, уточняется - 3.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 13, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 9.
Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 18; Ханты-Мансийск - 17 и Нижневартовск - 16.
Далее идут: Урай - 6; Сургутский район и Радужный - 3; Мегион, Кондинский и Нефтеюганский районы - 2.
Из хороших новостей: за сутки 154 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 749.
Фото: оперштаб Югры
В России выявлено 4 696 заболевших, из них 1 253 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 966 189.
Кроме того, за этот период зафиксировано 120 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 16 568 человек.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat