Коронавирус в Югре, последние новости на 26 августа 2020 года: число жертв от COVID-19 достигло 160 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. С начала недели число жертв от COVID-19 увеличилось на три человека, таким образом, общее число погибших граждан достигло 160.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 69 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 221 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 66, уточняется - 3.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 13, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 9.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 18; Ханты-Мансийск - 17 и Нижневартовск - 16.

Далее идут: Урай - 6; Сургутский район и Радужный - 3; Мегион, Кондинский и Нефтеюганский районы - 2.

Из хороших новостей: за сутки 154 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 749.

Фото: оперштаб Югры

В России выявлено 4 696 заболевших, из них 1 253 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 966 189.

Кроме того, за этот период зафиксировано 120 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 16 568 человек.