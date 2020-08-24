В Югре ещё 76 человек заразились коронавирусом, один пациент скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Начало рабочей недели принесло югорчанам печальную новость - ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 158 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 76 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 152 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 72, уточняется - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 20, с симптомами ОРВИ - 53, в бессимптомной форме заболевания - 3.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 23; Сургут - 17 и Ханты-Мансийск - 11.

Далее идут: Радужный - 7 и Нефтеюганск - 5.

Замыкают список: Мегион - 4; Сургутский и Октябрьский районы - 3; Когалым, Нягань и Советский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 118 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 595.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 744 человека с COVID-19, с начала периода - 961 493. Выздоровевших - 2 456, за весь период - 773 095. Умерших - 65, с начала периода - 16 448.