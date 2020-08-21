За прошедшие сутки ещё 85 жителей Югры заболели коронавирусом, один человек скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Конец рабочей недели ознаменовался для югорчан не самой лучшей новости - ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 155 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 85 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 916 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 75, уточняется - 10.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 24, с симптомами ОРВИ - 51, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 30; Сургут - 15 и Сургутский район - 6.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 6; Нефтеюганский район - 5; Радужный и Октябрьский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганск и Нягань - 3; Урай и Покачи - 2; Когалым, Мегион, Лангепас, Белоярский и Нижневартовский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 168 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 157.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 870 человек с COVID-19, с начала периода - 946 976. Выздоровевших - 5 817, за весь период - 761 330. Умерших - 90, с начала периода - 16 189.