Коронавирус в Югре, последние новости на 21 августа 2020 года: количество заболевших приближается к 19 тысячам человек

Последние новости о коронавирусе в Югре
Фото: pixabay.com
Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 154 человек.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
За последние сутки в регионе зарегистрировано 84 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 831 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 71, уточняется - 13.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 39, в бессимптомной форме заболевания - 19.
Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 24; Сургут - 19 и Урай - 10.
Далее идут: Нефтеюганск и Нефтеюганский район - 5.
Замыкают список: Покачи, Нягань и Советский район - 4; Когалым, Ханты-Мансийск и Нижневартовский район - 2; Сургутский, Ханты-Мансийский и Октябрьский районы - 1.
Фото: оперштаб Югры
Из хороших новостей: за сутки 174 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 989.
В России выявлено 4 785 заболевших, из них 1 113 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 942 106.
Также за этот период зафиксировано 110 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 16 099 человек.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat