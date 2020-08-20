Коронавирус в Югре, последние новости на 21 августа 2020 года: количество заболевших приближается к 19 тысячам человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 154 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 84 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 831 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 71, уточняется - 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 39, в бессимптомной форме заболевания - 19.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 24; Сургут - 19 и Урай - 10.

Далее идут: Нефтеюганск и Нефтеюганский район - 5.

Замыкают список: Покачи, Нягань и Советский район - 4; Когалым, Ханты-Мансийск и Нижневартовский район - 2; Сургутский, Ханты-Мансийский и Октябрьский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 174 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 989.

В России выявлено 4 785 заболевших, из них 1 113 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 942 106.

Также за этот период зафиксировано 110 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 16 099 человек.