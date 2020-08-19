За прошедшие сутки ещё 83 жителя Югры заразились коронавирусом, два пациента скончались

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Среда ознаменовалась для югорчан не самой лучшей новости - ещё два пациент скончался от COVID-19, таким образом, общее число погибших составило 153 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 747 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 71, уточняется - 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 24, с симптомами ОРВИ - 49, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 20; Нижневартовск - 19 и Нефтеюганск - 9.

Далее идут: Радужный - 9; Ханты-Мансийск и Советский - 5; Нягань - 4.

Замыкают список: Октябрьский район - 3; Покачи, Когалым и Сургутский район - 2; Пыть-Ях, Кондинский и Ханты-Мансийский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 152 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 815.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 828 человек с COVID-19, с начала периода - 937 321. Выздоровевших - 6 795, за весь период - 749 423. Умерших - 117, с начала периода - 15 989.