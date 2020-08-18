Коронавирус в Югре, последние новости на 19 августа 2020 года: за прошедшие 7 дней в регионе скончались 10 человек с COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 151 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 72 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 664 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 66, уточняется - 6.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 18, с симптомами ОРВИ - 44, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 21; Нижневартовск - 17 и Нефтеюганск - 8.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 5 и Радужный - 4.

Замыкают список: Нягань, Урай и Югорск - 3; Покачи, Сургутский и Ханты-Мансийский районы - 2; Когалым и Октябрьский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 146 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 663.

В России выявлено 4 748 заболевших, из них 1 377 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 932 493.

Также за этот период зафиксировано 132 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 872 человека.