В Югре количество смертей от коронавируса достигло 150

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Неделя началась не с самой лучшей новости - ещё один пациент скончался от COVID-19, общее число погибших - 150 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 74 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 18 592 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 72, уточняется - 2.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 17, с симптомами ОРВИ - 53, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 22; Нижневартовск - 15 и Ханты-Мансийск - 6.

Далее идут: Нягань и Нефтеюганск - 5.

Замыкают список: Югорск и Октябрьский район - 3; Радужный, Урай, Пыть-Ях, Нефтеюганский и Советский районы - 2; Когалым, Покачи, Мегион, Сургутский и Кондинский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 217 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 517.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 892 человека с COVID-19, с начала периода - 927 745. Выздоровевших - 3 133, за весь период - 736 101. Умерших - 55, с начала периода - 15 740.