"Маски и справки не нужны": губернатор Югры ответила на главные вопросы о предстоящем учебном году

Учебные учреждения готовятся к 1 сентября Фото: pixabay.com

Совсем скоро наступит 1 сентября, а это значит, что ребята должны отправиться в школы и детские сады. Однако в связи с пандемией коронавируса у родителей возникло множество вопросов. Чтобы разрешить ситуацию, Наталья Комарова провела прямой эфир с многодетной мамой Галиной кузнецовой, на котором рассказала о всех нюансах начала учебного года.

Детские сады

К радости многих родителей, с августа дошкольные учреждения собираются увеличить число дежурных групп, но формироваться они будут по мере востребованности.

Кстати, чтобы отвести малыша в садик, никакой справки не нужно. Достаточно лишь уведомить воспитателя о выходе ребёнка не менее чем за сутки.

А вот к воспитателям требований намного больше. Во-первых, если сотрудник собирается выйти на работу после отпуска или длительного перерыва, то он обязан пройти тестирование на коронавирус за счёт региона. Во-вторых, ношение масок – обязательно. Обеспечить их наличие обязан работодатель.

Также все контакты между родителями и воспитателями лучше осуществлять через мессенджеры и соцсети, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.

Школы

Самая главная новость - школы будут работать в очном формате. Каждое учреждение подготовит специальный акт, в котором пропишет требования безопасности с учётом мнения родителей.

График уроков и перемен составят таким образом, чтобы дети из разных параллелей как можно меньше взаимодействовали друг с другом. Также для этих целей за каждым классом планируется закрепить отдельный кабинет.

Питаться школьники будут по особому распорядку. При его формировании будут учитывать наполняемость классов, а также возможность рассадки учеников на безопасном расстоянии.

Кроме того, ученикам будут измерять температуру и осматривать на наличие признаков заболевания. Для этого за каждым учреждением закрепят нескольких медработников. Если такие обнаружатся, то врачи обязаны проинформировать родителей о состоянии ребёнка. Также будет проводиться дезинфекция и проветривание помещений.

Обучаться школьники начнут в две смены, чтобы соблюсти требования по разведению потоков. Исключения составят лишь три муниципалитета — Покачи, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы.

Сотрудники учреждений, контактирующие с детьми, обязаны бесплатно сдавать тест на коронавирус, а также пройдут традиционную медкомиссию.

Что касается справок, предоставлять их будут лишь те ученики, которые контактировали с больным COVID-19 или имеют признаки заболевания. Для остальных школьников больницы сформируют специальные выписки об их эпидокружении.

Что касается торжественных линеек, проводить их будут только для первоклассников и в отдельных помещениях.

Кстати, не стоит исключать полностью возможность дистанционного обучения. Оно может возобновиться при ухудшении эпидситуации, а также по рекомендации врачей.

Вузы и колледжи

Обучаться студенты будут в очном формате, разумеется при соблюдении всех мер безопасности, включая ежедневное измерение температуры.

Иностранные студенты смогут приступить к учёбе только после двухнедельной самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Педагогам важно соблюдать масочный режим в «общих» местах, на занятиях эта мера необязательна.

Также преподаватель и ученик обязаны соблюдать социальную дистанцию.