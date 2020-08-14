В Югре за последние сутки ещё 106 человек заразились COVID-19, один пациент скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В регионе продолжается пандемия коронавируса. В последний день рабочей недели появилась информация об еще одном скончавшемся пациенте. Таким образом, число погибших составило 146 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 106 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 18 325 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 93, уточняется - 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 70, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 28; Сургут - 20 и Ханты-Мансийск - 11.

Далее идут: Мегион - 9; Радужный - 8; Ханты-Мансийский район - 6, Советский район и Нягань - 5.

Замыкают список: Лангепас - 3; Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский районы, Нефтеюганск и Когалым - 2; Покачи - 1.

Из хороших новостей: за сутки 220 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 869.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 065 человек с COVID-19, с начала периода - 912 823. Выздоровевших - 6 658, за весь период - 722 964. Умерших - 114, с начала периода - 15 498.