Коронавирус в Югре, последние новости на 14 августа 2020 года: количество смертей в регионе приближается к 150

Последние новости о коронавирусе в Югре

Жители региона продолжают болеть коронавирусом. За последние сутки в Югре зарегистрировано 108 человек с COVID-19. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 219. По месту инфицирования: установленные контакты - 96, уточняется - 12.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 31, с симптомами ОРВИ - 64, в бессимптомной форме заболевания - 13.

К сожалению, не всем заразившимся удаётся поправиться. Сегодня еще два жителя региона скончались от инфекции, за неделю это уже четвертый случай. Всего от пандемии погибли 145 человек.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 30; Сургут - 22; Ханты-Мансийск,Нягань и Радужный - 7.

Далее идут: Нефтеюганский и Кондинский районы - 5; Покачи и Советский район - 4.

Замыкают список: Лангепас, Нефтеюганск и Сургутский район - 3, Когалым и Мегион – 2; Югорск, Белоярский, Нижневартовский и Октябрьский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 65 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 649.

В России выявлено 5 057 заболевших, из них 1 331 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 907 758.

Также за этот период зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 384 человека.