Коронавирус в Югре, последние новости на 12 августа 2020 года: коэффициент распространения инфекции составляет 0,77

Последние новости о коронавирусе в Югре

За последние сутки в регионе зарегистрировано 108 новых случаев COVID-19. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 994 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 87, уточняется - 21.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 17, с симптомами ОРВИ - 81, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по приросту стали: Нижневартовск - 26; Сургут - 21 и Мегион - 14.

Далее идут: Урай - 10; Ханты-Мансийск - 9; Нефтеюганский район - 7; Нефтеюганск и Октябрьский район - 4

Замыкают список: Радужный и Нижневартовский район - 3; Лангепас и Сургутский район - 2; Когалым, Пыть-Ях и Ханты-Мансийский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 102 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 484.

Не смотря на первый этап снятия ограничений, действующий в регионе, общественники продолжают контролировать соблюдение масочного режима в местах большого скопления людей. Например в Ханты-Мансийске это делают родительские патрули. За всё время работы они смогли пресечь 647 нарушений, связанных с COVID-19.

В России выявлено 4 945 заболевший, из них 1 403 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 897 599.

Также за этот период зафиксировано 130 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 15 131 человек.