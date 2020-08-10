В Югре выявили ещё 127 заболевших коронавирусом, один пациент скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжаются пандемия коронавируса. На сегодняшний день ещё один пациент скончался от COVID-19. Всего в регионе зарегистрирован 141 летальный случай.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки зарегистрировано 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 886 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 110, уточняется - 17.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 19, с симптомами ОРВИ - 98, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по приросту стали: Нижневартовск - 26; Ханты-Мансийск - 22 и Сургут - 16.

Далее идут: Нижневартовский район - 14; Мегион - 13; Покачи - 9; Нефтеюганск - 7; Советский район - 6; Нягань - 5.

Замыкают список: Когалым - 3; Радужный - 2; Югорск, Пыть-Ях, Сургутский и Белоярский районы - 1.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки 105 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 382 человека.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 118 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 892 654. Выздоровевших - 3 259, за весь период - 696 681. Умерших - 70, с начала периода - 15 001.