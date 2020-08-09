«Открываемся»: в Югре снимают ограничения с фитнес-клубов, общепита и организаций допобразования

Онлайн-встреча прошла по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой. Скриншот видео

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение о возобновлении работ спортивных учреждений, организаций дополнительного образования и предприятий общепита. Об этом она сообщила по итогам трехчасовой онлайн-встречи с представителями бизнес-сообщества Ханты-Мансийского автономного округа, который прошел 7 августа.

Открытый диалог с властью

Онлайн-встреча прошла по инициативе Натальи Комаровой. Глава региона предложила предпринимательскому сообществу внести предложения для возобновления деятельности в условиях противодействия COVID-19. Прямой эфир с губернатором состоялся в официальной группе окружного правительства и в аккаунте Натальи Комаровой в Instagram.

Беседа прошла в формате дискуссии, собрала более 50 участников со всего региона – присутствовали представители бизнеса Югры, сотрудники окружного Роспотребнадзора, члены общественной палаты региона и многих других. Предприниматели напрямую обратились к Наталье Владимировне с просьбой снять ограничения с трех сфер бизнеса. По их словам, многие компании оказались в минусовой рентабельности. Это сильно бьет не только по развитию предпринимательства региона, но и оставляет без средств к существованию югорчан.

Онлайн-встреча проходила в формате открытой дискуссии. Скриншот видео

Так, руководители фитнес-клубов и спортивных секций отмечают, что они не работают уже полгода, с начала введения режима повышенной готовности. Сотрудники вынуждены искать заработок, а компании уходить в минус, ведь у многих при этом есть обязательства перед арендодателем помещений.

– Мы рискуем лишиться половины фитнес-клубов, созданных в регионе, если не предпримем мер. Мы рискуем обанкротиться. Мы один из самых последних регионов, который не позволяет открыться фитнес-клубам. Это дает возможность воспользоваться опытом других регионов. Мы будем выполнять те рекомендации, которые предпишет Роспотребнадзор, – заявили они.

Непросто приходится учреждениям, которые работают с детьми. Организации дополнительного образования в режиме самоизоляции перешли на дистанционную работу. Однако если весной удержать аудиторию можно было, то в период летних каникул количество детей, посещающих онлайн-занятия значительно снизилось. Специалисты отметили, что крайне важно найти способ реабилитировать эту сферу бизнеса. Об открытии спортивных секций, развивающих кружков и иных частных образовательных организаций просят и родители. Скоро школа – детей необходимо готовить к учебе.

Дали слово и представителям бизнеса общественного питания. Кафе, рестораны округа готовы обеспечить мерами безопасности посетителей, выполнить все необходимые рекомендации, которые позволят открыться заведениям.

Об эпидемиологической ситуации в Югре

Ситуацию пояснила руководитель Роспотребнадзора Югры Мария Соловьева.

– Мы очень трудно шли к первому этапу снятия ограничений. Хочется дальше идти быстрее, но не получается. Мы говорим об общественном здоровье. Югра занимает пятое место в России по количеству зараженных. Это не позволяет нам перейти ко второму этапу снятия ограничений. Надо сказать, что общепит начинает работать на третьем этапе. Мы готовы рассмотреть возможность открытия летних веранд, обсуждали этот вопрос с департаментами и губернатором Югры, – сообщила она.

Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Елана Касьянова дополнила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе идет на спад. По прогнозам в ближайшие дни медики ожидают получить благополучный коэффициент.

– Мы активно тестируем население. При этом всего 15% в ходе тестирования имеют антитела, но 85% населения остаются незащищенными. Об этом нужно помнить, когда переходить к следующему этапу. Система здравоохранения показала, что может справиться с борьбой с заболеваемостью. У нас осталось около 800 человек на стационарном лечении, – сказала она.

Общественные организации обязуются проверять выполнение предписаний Роспотребнадзора предпринимателями. Скриншот видео

Благодаря совместным усилиям Роспотребнадзора, департамента информационных технологий, депздрава, медицинских организаций в Югре завершили работу над программным продуктом, который позволяет учитывать в режиме онлайн лиц, получивших положительный результат теста на ковид и организовывать более эффективно их лечение.

– Однако важно не заболеть, – напоминает Касьянова. – С этой инфекцией нам придется жить, она серьезная, нетипичная. Нужно понимать, что следующий шаг в снятии ограничений расширяет контакты, а значит распространение инфекции. Профилактические меры обязательны и на втором, и на третьем этапе, и после.

Долгожданные решения

Обсуждаемые темы взволновали югорчан: прямой эфир онлайн-беседы посмотрели более 93 000 человек. В соцсети правительства Югры и в директ «Инстаграма» Натальи Комаровой за три часа встречи поступило около 900 вопросов и предложений, работу над ними после эфира продолжится.

В завершении онлайн-встречи Наталья Комарова поблагодарила всех за уделенное время на обсуждение насущных тем. Выслушав участников встречи, она поручила аппарату губернатора подготовить проект правового акта о снятии отдельных ограничений для нескольких видов деятельности.

– Эти вопросы актуальны. И было необходимо провести эту работу. Я вижу и понимаю ваш запрос. Я принимаю решение вместе с вами, основываясь на разработанных вами решениях. Открываемся, утверждаем нормы на оперативном штабе во вторник, 11 августа. Стремимся это решение принять на фоне самодисциплины, самоорганизации, достижении тех результатов, которые позволят нам сказать, что мы минимизировали риски для здоровья каждого из югорчан, – заявила Наталья Комарова.

Геннадий Бухтин сообщил, что позитивная динамика эпидситуации в регионе позволила сориентироваться на будущее и подготовить заранее рекомендации в протоколы решений оперштаба с целью подготовки возобновления деятельности фитнес-центров, организаций допобразования, предприятий общепита. В постановление губернатора Югры готовится поправки о поэтапном снятии ограничений в период повышенной готовности. Однако Наталья Владимировна акцентировала внимание югорчан: о переходе на второй этап снятия ограничений речи не идет.

– Буду называть вещи своими именами. Это не второй этап снятия ограничений. Но если говорить о втором этапе, формально юридически это невозможно – нужно, чтобы в течение недели показатель распространения инфекции соответствовал этому этапу. Режим самоизоляции продлевается. Учитывая уровень нашей самоорганизации и высокой ответственности, мы готовы воспринимать это решение не через семь дней, а возможно ранее. Дата будет определена в течение двух дней, учитывая рекомендации Роспотребнадзора, – сказала глава региона.

Работу по мониторингу выполнения принятых мер продолжат на заседаниях оперативных штабов Югры.