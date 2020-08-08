В Югре действует 14 лесных пожаров Фото: pixabay.com

На территории Ханты-Мансийского автономного округа сегодня, 8 августа, действует 14 природных пожаров. Очаги возгорания зафиксированы на территории Аганского, Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Самаровского, Советского и Сургутского лесничеств. Леса горят на площади 287,31 гектара. 6 лесных пожаров на территории Няксимвольского, Самаровского, Советского и Сургутского лесничеств площадью 88,1 гектара локализовано.

На территории государственных природных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский» действует 4 лесных пожара на площади 568 гектара, из них локализовано 3 лесных пожара площадью 565 гектара.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.

Напомним, распоряжением правительства региона с 6 июля на территории Югры введен особый противопожарный режим. Кроме того, в лесах Советского района 27 июля введены режимы чрезвычайной ситуации.