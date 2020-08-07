В Югре за сутки ещё 143 человека заразились коронавирусом, один пациент скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжаются пандемия коронавируса. На сегодняшний день ещё один пациент скончался от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 137 летальных случаев.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки зарегистрировано 143 новых случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 492 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 123, уточняется - 20.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 42, с симптомами ОРВИ - 89, в бессимптомной форме заболевания - 12.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 29; Нижневартовск - 27; Ханты-Мансийск - 21.

Далее идут: Нефтеюганский и Советский районы - 9; Радужный - 8; Сургутский район - 6; Мегион, Когалым и Нефтеюганск - 5; Нягань, Пыть-Ях и Покачи - 4.

Замыкают список: Белоярский район - 3; Октябрьский район - 2; Югорск и Ханты-Мансийский район - 1.

За сутки 430 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 14 795 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 241 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 877 135. Выздоровевших - 7 235, за весь период - 683 592. Умерших - 119, с начала периода - 14 725.