Коронавирус в Югре, последние новости на 7 августа 2020 года: с начала недели в регионе скончались 6 пациентов с COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. С начала недели в регионе скончались 6 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент распространения инфекции составляет - 1,00.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего за последние сутки зарегистрировано 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 349 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 120, уточняется - 40.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 22, с симптомами ОРВИ - 118, в бессимптомной форме заболевания - 20.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 37; Ханты-Мансийск - 34 и Нижневартовск - 25.

Далее идут: Радужный - 15 и Когалым - 6.

Замыкают список: Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы, а также Лангепас, Покачи, Нягань и Нефтеюганск - 5; Мегион, Белоярский и Сургутский районы - 3; Октябрьский и Советский районы - 2.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

За сутки 340 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 14 392 человека.

За последние сутки в России выявлено 5 267 заболевших, из них 1 380 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 871 894.

Также за этот период зафиксировано 116 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 606 человек.