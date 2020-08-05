В Югре скончались ещё два пациента с коронавирусом, число заболевших увеличилось на 169 человек

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Жители региона продолжают болеть коронавирусом. На сегодняшний день в регионе скончались ещё 2 человека, за весь период - 135.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего за последние сутки зарегистрировано 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 189 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 143, уточняется - 26.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 32, с симптомами ОРВИ - 111, в бессимптомной форме заболевания - 26.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 45; Ханты-Мансийск - 27 и Нижневартовск - 26.

Далее идут: Радужный - 19; Нефтеюганск - 12; Советский район - 10; Югорск - 6; Когалым - 5 и Мегион - 4.

Замыкают список: Пыть-Ях и Лангепас - 3; Нефтеюганский, Нижневартовский и Сургутский районы - 2; Урай, Нягань и Октябрьский район - 1.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки 354 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 14 052 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 204 человека с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 866 627. Выздоровевших - 7 555, за весь период - 669 026. Умерших - 139, с начала периода - 14 490.