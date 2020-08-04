2020-08-04T16:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 5 августа 2020 года: с начала недели в регионе скончались три пациента с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 5 августа 2020 года
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в ЮгреФото: pixabay.com
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В Югре продолжается пандемия коронавируса. К сожалению, сегодняшний день принес печальную новость: два жителя региона скончался от COVID-19. С начала недели это уже третья смерть, вызванная инфекцией.

Несмотря на это, в регионе наблюдается стабильная тенденция по снижению числа заболевших: уменьшается количество обратившихся или нуждающихся в госпитализации.

В связи с этим в Нефтеюганском районе закрылся госпиталь для больных коронавирусом. Медицинское учреждение собирается вернуться к обычному приёму пациентов уже в ближайшее время.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего за последние сутки зарегистрировано 177 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 020 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 158, уточняется - 19.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 41, с симптомами ОРВИ - 85, в бессимптомной форме заболевания - 51.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 50; Нефтеюганск - 30 и Нижневартовск - 27.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 25; Советский район - 8; Мегион - 6; Нягань - 5; Радужный и Октябрьский район - 4.

Замыкают список: Когалым, Сургутский и Ханты-Мансийский районы - 3; Лангепас, Урай и Нижневартовский район - 2; Пыть-Ях, Кондинский и Нефтеюганский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

За сутки 225 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 13 698 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 159 заболевших, из них 1 546 случаев без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 861 423.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 351 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

ИСТОЧНИК KP.RU

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