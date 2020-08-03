В Югре скончался пациент с коронавирусом, количество заболевших возросло на 172 человека
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
В Югре продолжается пандемия коронавируса. К сожалению, начало недели принесло печальную новость: один житель региона скончался от COVID-19.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
Всего за последние сутки зарегистрировано 172 новый случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 16 843 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 162, уточняется - 10.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 48, с симптомами ОРВИ - 111, в бессимптомной форме заболевания - 13.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
Лидерами по приросту стали: Сургут - 42; Нижневартовск - 29 и Ханты-Мансийск - 20.
Далее идут: Радужный - 16; Сургутский район - 11; Лангепас - 9; Нефтеюганск - 8; Пыть-Ях и Нягань - 7; Советский район - 5.
Замыкают список: Нижневартовский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы, а также Когалым и Югорск - 3; Мегион - 2, Нефтеюганский район – 1.
За сутки 205 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 13 473 человека.
Фото:www.yandex.ru/covid19/stat
В России на сегодняшний день зарегестировано 5 394 человека с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 856 264. Выздоровевших - 3 420, за весь период - 653 593. Умерших - 79, с начала периода - 14 207.
ИСТОЧНИК KP.RU
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