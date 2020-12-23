Ситуация с коронавирусом остается напряженной. По информации Оперативного штаба Югры, на территории региона зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Самые высокие цифры заболеваемости в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Всего за период пандемии зарегистрировано 39 508 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 5 223 человека.В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 23 случая, 18-29 лет – 24 случая, 30-49 лет – 98 случаев, 50-64 лет –62, старше 65 лет – 18.Состояние 141 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки коронавирус унес жизни 5 человекам. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 510 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии выздоровели 35 424 югорчанина.За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.