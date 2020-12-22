Коронавирус в Югре, последние новости на 23 декабря 2020 года: за сутки выздоровели 224 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для Вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 декабря 2020 года. Как сообщает Оперативный штаб, в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 39 283 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки заболело 219 жителей региона, что подтверждено лабораторными исследованиями. За минувший день на COVID-19 обследовано 2 263 человека.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии по-прежнему остаются 146 пациентов, 92 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека, а за весь период пандемии от COVID-19 умерли 505 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 224 человека, за весь период пандемии от коронавируса вылечились 35 196 югорчан.

Из последних новостей: В Югре три отпускника наказаны за то, что не прошли тест на COVID-19;

Югорчане, болеющие COVID-19, получат бесплатные лекарства - этот и другие вопросы связанные с коронавирусом обсудили на заседании регионального оперштаба, который провела губернатор Югры Наталья Комарова;

Из-за нарушений мер профилактики COVID-19 закрылось кафе в Лангепасе.

За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.