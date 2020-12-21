«Попробуй Югру на вкус»: гастрономический фестиваль признали одним из лучших туристических событий России Фото: Управление по развитию туризма и внешних связей

Состоялся финал IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. В номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» занял второе место проект из Ханты-Мансийска «Попробуй Югру на вкус».

Югорский фестиваль направлен на развитие национальной гастрономии и включает блюда из сибирской дичи, рыбы и ягод в меню ресторанов города.

- Когда турист приезжает в какой-то город, для него важно не только визуально оценить новое место, но и попробовать его на вкус. И конечно же хочется без особых проблем найти в ресторанах ваши знаменитые деликатесы: стерлядь, муксуна, лосятину, десерты из ягод. Ваш фестиваль подвигает на это рестораторов, - отметил председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

В 2020 году на участие в Russian Event Awards было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три проекта, реализованные в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах. В финале премии участвовало 200 проектов.

Организаторами финала являются Центр развития туризма Свердловской области и ФРОС Region PR при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Финал премии организован с учетом соблюдения всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором, в связи с COVID-19.