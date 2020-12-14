Коронавирус в Югре, последние новости на 15 декабря 2020 года: 3 человека скончались Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре зарегистрировано и подтверждено 37 479 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось ещё на 230 новых случаев в 22 муниципалитете. За сутки на COVID-19 обследовано 3 412 человек.

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Состояние 157 пациентов по-прежнему тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувший день 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 472 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 246 человек, за весь период пандемии – 33 210 югорчан.

В Югорском кафе «Диалог» отсутствуют меры профилактики COVID-19, заведение временно прекратило работу.

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) Роспотребнадзор рекомендует максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.