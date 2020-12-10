«Край сильных духом, горячих сердцем людей»: Югра празднует 90-летний юбилей региона

В юбилейный день рождения региона врачам и медсестрам Югры вручили награды и благодарности от президента России. Скриншот видео

Сегодня, 10 декабря, Ханты-Мансийский автономный округ отмечает юбилей – 90 лет со дня образования. В этот день округ принимает поздравления, а также поздравляет жителей Югры с праздником. В окружной столице на торжественной церемонии вручения государственных наград поздравление от лица президента России Владимира Путина озвучил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

– Поздравляю вас с 90-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вы по праву гордитесь родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле. И конечно, своими предшественниками, которые в сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, возводили города и поселки. Упорным, созидательным трудом укрепляли экономическую мощь страны, – напомнил президент в поздравлении.

Награды высшего уровня

Нынешнее поколение жителей Югры тоже впечатляют достижениями, отметил президент. В Югре, с ее колоссальным потенциалом, успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного, духовного наследия.

– Желаю вам осуществления намеченных планов и всего самого доброго, – завершил чтение поздравительной телеграммы президента Владимир Якушев. – Присоединяюсь к словам главы государства и сердечно поздравляю всех жителей округа с юбилеем.

Полпред президента в своем поздравлении отметил, что главное богатство Югры — это ее жители. Их труду и таланту округ обязан всеми своими успехами. И сегодня Владимир Якушев в торжественной обстановке вручил государственные награды югорчанам. Он отметил, что большинство награжденных – врачи и медсестры, двое удостоены ордена Пирогова.

За большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга орденом Пирогова наградили врача инфекциониста Сургутской окружной больницы Екатерину Сайфуллину, врача анестезиолога-реаниматолога Нефтеюганской окружной клинической больницы Вадима Фатхуллина. Почетную грамоту президента вручили заведующей приемным инфекционным отделением Сургутской окружной больницы Елизавете Магомедовой, врачу Нефтеюганской ОКБ Марине Совиной, главной медсестре Нижневартовской городской больницы Светлане Шандра. Благодарность президента России объявлена заведующей отделением реанимации Сургутской ОКБ Людмиле Новожиловой, главной медсестре Нефтеюганской ОКБ Ларисе Остапчук.

Югорчане выступали с ответным словом и на торжественных мероприятиях со сцены, и даже по видеосвязи. Скриншот видео

Югра – людьми сильна

Югорчан с праздником правительственной телеграммой поздравили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, главы соседних регионов, а также и сама губернатор ХМАО Наталья Комарова. В своей речи она отметила, что Югра – край сильных духом, горячих сердцем людей.

Жители округа долгие годы общим трудом создавали самодостаточный регион, в котором реализуются масштабные проекты. Легендарные геологи, нефтяники, газовики, строители верили, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно здесь будет один из самых передовых регионов нашей страны. Эта цель объединяет предыдущие поколения и всех современных югорчан, убеждена глава региона.

Она напомнила, что 2020 год также стал юбилейным для нефтяников – 60 лет исполнилось первому нефтяному месторождению в Западной Сибири – Шаимскому. В этом году празднуется 55-летие трех месторождений – Мамонтовского, Аганского и Самотлорского, которые стали донорами для экономики страны. Если в 1978 году в Югре добыли первый миллиард тонн нефти, то в 2020 году – 12 миллиардов!

Утром 10 декабря прошло награждения победителей ряда региональных конкурсов, которые проводились в течение всего 2020 года. Скриншот видео

Наталья Комарова также поблагодарила героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда за защиту Родины.

– Поздравляю вас с 90-летием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! Еремей Айпин в своих произведениях называет Югру священной Первоземлей, центром притяжения. Для нас Югра – это многоликий, многоцветный мир по имени моя земля, мой край. Мы всей душой любим югорскую землю, наш родной дом, связываем с ней свою судьбу. С праздником вас, дорогие земляки! С днем рождения, Югра! – поздравила Наталья Комарова.

Глава Югры лично наградила главу Белоярского района, возглавлявшего его 31 год, Сергея Маненкова званием «Почетный гражданин Югры». По словам Маненкова, это признание он заслужил благодаря трудолюбивым жителям своего района. Звание почетного гражданина Югры присвоили за 45 лет трудового стажа председателю Югорской областной думы Борису Хохрякову и другим. Жителей региона наградили медалями Луки Крымского и «За отвагу на пожаре», почетными званиями автономного округа в области культуры, здравоохранения, социальной защиты, образования транспорта, нефтегазодобывающей промышленности.

Югорские победители

Сегодня также Наталья Комарова торжественно объявила восемь победителей премии «Признание». А еще вручили девятую дополнительную номинацию «Мы вместе», появившуюся в 2020 году в связи с проведением одноименной общероссийской акции взаимопомощи, направленной на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в Югре к наградили 177 добровольцев памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которую учредил президент России в июне 2020 года.

К празднованию юбилея округа также проводился конкурс «Расту в Югре», его победителей в пяти номинациях с помощью голосования определяли югорчане, награды вручила лично губернатор региона.

Конкурс "Признание" выявил лучших в девяти номинациях, включая введенную в 2020 году номинацию "Мы вместе". Скриншот видео

Югра славится достижениями на поприще экономического развития. И сегодня открылась выставка-форум товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа. На ней участникам представили предпринимателей, работающих под брендом «Сделано в Югре». Работа форума продолжится до 13 декабря. А уже сегодня объявят шесть «имен» победителей конкурса «Лучший товар Югры». Посмотреть награждения и работу площадок форума можно в онлайне здесь.

Большинство мероприятий, приуроченных к юбилею Югры, проводятся в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Также 10 декабря с утра в эфире Первого Российского национального канала проводится телемарафон «День Югры», посвященный прошлому и настоящему нашего края, и телемарафон «Узнай. Почувствуй. Расскажи», приуроченный к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.

Сегодня же стартовал трехдневный цикл онлайн-концертов «Органная карта мира», который можно посмотреть в соцсетях КТЦ «Югра-Классик». А вечером, в день рождения Югры в 19:00, жителей округа приглашают на праздничный концерт «Югра нас объединила», который состоится в том числе на федеральном портале Культура.рф.