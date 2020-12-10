Об экономике, экспорте и сотрудничестве с заграницей в канун юбилея Югры рассказала Наталья Комарова

Большая пресс-конференция главы Югры Натальи Комаровой прошла в канун 90-летия со дня образования ХМАО-Югры. Фото: правительство Югры

Накануне юбилейной, 90-й годовщины Ханты-мансийского автономного округа, 9 декабря, глава Югры Наталья Комарова провела традиционную большую пресс-конференцию, собрав в 71 СМИ и более 100 журналистов. Среди федеральных, региональных и местных югорских изданий онлайн-встречу посетили представители зарубежных средств массовой информации. Общение с заграничными СМИ началось и сопровождалось праздничной нотой. Так, югорчан поздравил с юбилейной датой представитель китайского информационного агентства.

– Знаю, что 10 декабря Югра празднует день образования округа. Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником. Желаю, чтобы под вашим руководством Югра получила большое развитие, – сказал журналист.

Зарубежные товарищи

В 2020 году Наталья Комарова встретилась с послом Китая, на встрече стороны обсудили развитие двусторонних отношений Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В период пандемии коронавируса торговые отношения двух стран продемонстрировали высокую прочность. По запросу представителя Китая, Наталья Комарова обозначила, какие направления сотрудничества с Китаем будут наиболее привлекательными в будущем для Югры.

Сегодня в Югре Китай занимает лидирующие позиции в экспортном товарообороте. С Республикой налажено сотрудничество в экспорте нефти, нефтепродуктов, промышленного оборудования, в сфере образования и IT-технологий. В 2017 году в Югре была зарегистрирована дочерняя компания китайской корпорации HILONG, ее деятельность ориентирована на внутреннее покрытие бурильных труб, ремонт оборудования и другое, соответствующее генеральному направлению деятельности материнской компании. В 2018 году компания ввела в эксплуатацию завод по нанесению антикоррозийного защитного полимерного покрытия в Сургуте. Объем инвестиций составил 650 млн рублей.

– Мы приветствуем эти вложения. Говоря о привлекательных направлениях сотрудничества, отмечу такие формы и проекты взаимодействия, как торговые сессии и инновационный обмен в целях роста технологического предпринимательства и туризма. У нас есть что предложить и в той, и в другой сфере. Мы знаем о том, что и у КНР есть предложения на этот счет, – сказала губернатор.

Она предложила Китаю развить партнерские отношения в сфере экологии. Югра – особая территория для поддержания природного баланса планеты, здесь расположено больше 300 000 озер, тысячи рек, огромные запасы лесных насаждений. А кроме того округ – место слияния двух самых длинных рек нашей страны – Оби и Иртыша, напомнила Наталья Комарова.

– Иртыш – самый протяженный водоток России, второй по протяженности в Азии и шестой в мире. Обь-Иртышский бассейн – это единый организм и, на наш взгляд, имеет стратегическое значение для мира. В ореоле этих рек живут около 36 млн человек в России, Казахстане и Китае. Мы ощущаем на своей территории экологическое влияние на состояние реки Иртыш всех регионов-участников. Реализация российской инициативы «Чистые реки БРИКС» предусматривает в том числе проведение мероприятий по очистке берегов рек с привлечением общественности, волонтеров, – предположила глава Югры. – Считаю выработку международной, межрегиональной волонтерской программы по сохранению Иртыша одним из востребованных и перспективных направлений нашего партнерства с Китаем. Мы готовы организовать такую работу и обеспечить в Югре штаб-квартиру этого проекта.

Китай занимает лидирующие позиции в экспортном товарообороте Югры, напомнила Наталья Комарова. Фото: правительство Югры

Представитель сирийского информационного центра поинтересовался, Югра стала первым российским регионом, заключившим сотрудничество с Сирией. Это пилотное сотрудничество, ранее оно велось только на уровне федерации.

– Мы сейчас эффективно сотрудничаем в сфере экономики. Например, в прошлом году произвели первые поставки материалов из ХМАО в Сирию. Сейчас, учитывая распространение коронавируса, а также учитывая санкции Европы и США против Сирии даже в медицинской сфере, можем ли мы говорить о сотрудничестве в сфере медицины? Возможно ли это? – спросил сириец.

Югра и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве, по мнению Натальи Комаровой, он имеет перспективу развития. Правительство ХМАО заканчивает план работы на 2021-2023 годы, перспективы развития сотрудничества с Сирией уже определены. На эти годы намечено дистанционное консультирование сирийской провинции медицинскими работниками Окружной клинической больницы, Сургутской клинической травматологической больницы и Окружного кардиологического диспансера.

Образование и сотрудничество

Замбийский телеканал Spring TV напомнил, что в Югорском госуниверситете учится их соотечественница. Какие программы может предложить вуз иностранным студентам, поинтересовалась журналистка. В Югорском университете предусмотрена программа довузовской дистанционной подготовки по русскому языку, причем по нескольким направлениям: инженерное, научное, экономическое, медицинское. 178 иностранных студентов в Югре обучаются очно, например, молодежь из Египта получает в нашем округе медицинское образование.

Губернатор Югры напомнила о международных форумах, которые проводят В ХМАО. Так, югорчане инициировали международный проект «Север для Победы. Каждый для дела мира». К реализации проекта присоединились уже девять стран. Еще одна площадка – международный IT-форум, который ежегодно зовет гостей в Югру.

Все это задает темпы роста жителей нашего региона, именно самих людей. На пресс-конференции журналисты интересовались также развитием НОЦ в Югре и о проекте создания Геномного центра. По мнению Натальи Комаровой, создание центра биомедицинских технологий – это не столько строительство зданий, а очень важно содержание –формирование команды, которая выполнит поставленную задачу.

– Когда я представила идею президенту, еще даже не проект, Владимир Владимирович отметил, что это перспективное направление, в том числе и по вопросам сбережения жизни Арктической зоны. Чтобы решать здесь весь круг задач, нужно обладать технологической базой. Останавливаться точно нельзя – нужно идти дальше. У нас подписаны соглашения с Курчатовским институтом и Институтом молекулярной биологии Российской академии наук. Планируем еще работать с сибирским отделением Российской академии наук, подготавливаем материалы для формирования общей платформы для этой деятельности, – сообщила Комарова. – Большое внимание уделяем подготовке кадров, в этой связи сотрудничаем с МГУ и компанией «Роснефть», которая создает кампус. Возвращаясь к строительству, площадка в Сургуте определена, Фонд научно-технологического развития, который мы создали для этого, приступает к проектированию объектов. Площадка наполнится разносторонними возможностями: в кампусе будут построены здания от детского сада до университетских площадок.

Пресс-конференция проходила по правилу "одно СМИ - один вопрос", задать вопрос успели только треть присутствующих журналистов. Фото: правительство Югры

На пресс-конференции обсудили и экономическое сотрудничество с зарубежьем. Глава региона сообщила, что Югра заинтересована в торгово-экономическом партнерстве с СНГ. Так, согласно статистике, в первом полугодии 2020 года товарооборот нашего региона со странами СНГ составил 88,3 млн долларов США. Из этого объема импорт – 3,5 млн долларов США. На экспорт идет древесина, нефть и минеральное топливо.

– Хотелось бы продвигать и другую продукцию югорских товаропроизводителей. Сейчас мы активно внедряемся в креативный кластер, создаем для этого нормативно-правовую базу. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашей территории зарождались креативные стартапы и создаем возможности для этого, – сказала Комаров.

Нефть и бюджет Югры

Однако праздник югорской семьи – не повод забывать о ее бюджете. О нем больше всего беспокоились федеральные СМИ. Эксперты прогнозируют в будущем падению цен на нефть. Как это ударит по бюджету и экономике Югры? Наталья Комарова считает, что это беспокойство обосновано:

– Мы считаем, основная причина снижения объема добычи нефти связана с обязательствами по соглашению стран ОПЕК+, где были определены обязательства по сокращению добычи нефти с целью стабилизации рыночных показателей. Основываясь на данных компаний-нефтедобытчиков, мы ждем 210 млн тонн нефти. Учитывая, что формирование бюджета привязано к стоимости барреля нефти и курсовой разнице. Показателя скорее всего будут соответствовать нашему прогнозу, наш бюджет не потеряет в этом году запланированных доходных источников. Прежде всего, говорим о налоге на прибыль. Она будет получена от не реализационной деятельности компаний.

Югра входит в пятерку по реализации налоговой политики, высокий рейтинг региона подтвердило ни одно международное агентство. Результат поэтапного мониторинга Министерства финансов, качество управления финансами ХМАО за 2019 год оценено как высокое. Правительство Югры ожидает, что бюджетные показатели будут выполнены, бюджет региона сбалансирован и утвержден.

Также в Югре утвержден проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы. Однако в экономике чувствуется высокое напряжение, в особенности это сказывается в период пандемии в сфере малого и среднего предпринимательства. Правительство региона предпринимает меры поддержки МСП, на сегодняшний день ни одно из предприятий якорных отраслей не приостанавливало свою деятельность, заверила Наталья Комарова. И все же риски остаются, откровенно отметила она, ведь регион зависит от международной рыночной повестки.

А что если в будущем, скажем, через десять лет, люди откажутся от традиционно добываемых энергетических ресурсов в пользу альтернативных? По словам главы региона, правительство опирается на точку зрения экспертов нефтедобычи и газа. Через десять лет одномоментно весь мир не перейдет на альтернативный способ производства энергии, считают специалисты.

– Я считаю, что нам нужно добывать нефть и наращивать запасы. Наличие в государстве таких возможностей только усиливает его экономику и возможности развития альтернативных современных отраслей экономики и деятельности граждан. Мы с вами тоже возобновляем эксплуатацию альтернативных источников энергии. Например, компания «Юграэнерго» в 2018 и 2019 годах ввели три солнечные электростанции, правда малой мощности, в трех деревнях Югры. Мы не пренебрегаем этими возможностями нашего региона, – отметила губернатор.

«Больные» темы

Затронули на пресс-конференции и тему строительства моста вблизи Сургута. Мост через Обь – это около 44 км, включая мостовой переход 1,7 км, объект в створе федеральной трассы. Уровень участия Югры в этом проекте высокий, сейчас оформляются обязательства сторон: регион и правительство РФ. Проект не дешевый: 40% финансов на строительство выделят из бюджета Югры, а 60% покроется из федерального бюджета.

Прямые включения шли из Екатеринбурга, Москвы, а также из муниципальных и районных изданий. Фото: правительство Югры

Югра находится в десятке аутсайдеров по состоянию дорог в городах согласно независимой статистике. Эксперты говорят о том, что жители отмечают межквартальные и дворовые проезды, на которые чиновники как правило не обращают внимание, предоставляя ремонт этих дорог управляющим компаниям и прочим ведомственным организациям. Как же справится с одной из традиционных русских бед в Югре? В данном случае глава региона считает, важно наладить взаимную работу администрации и жителей города. Она также отметила, что в бюджете страны закладываются средства на строительство муниципальных дорог.

– В этом контексте мы защитили перед правительством Российской Федерации наличие трех агломераций: Нижневартовская, Сургутская и Ханты-Мансийская. В этом году мы еще предъявили Нефтеюганскую агломерацию и с нами согласились. Эта технология принесет дополнительные инвестиции из федерального в местные бюджеты, – обратила внимание Комарова.

При этом необходимо договориться с общественностью об очередности ремонта дорог в муниципалитетах. Наталья Комарова также отметила, что «больную» дорогу Сургута на 50 лет ВЛКСМ в Сургуте отремонтируют в 2021 году.

«Нам нужен аэропорт», – пришла заявка из Нижневартовска. Там же, по словам местных жителей, нужен и спорткомплекс, которого нет в городе. Правительство ХМАО намерено подтянуть обязательства перед жителями в плане строительства спортивного объекта. А вот с аэропортом – в дело вступает правительство России.

– Мы направили обоснованное предложение о включении аэропортов Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска в федеральный проект о развитии международных проектов и маршрутов. Это комплексный план расширения магистральной инфраструктуры, – сказала губернатор. Кроме того, в аэропорте Нижневартовска за счет правительства Югры ведется модернизация оборудования.

Пыть-Ях поднял тему о переселении людей из балков. По мнению главы региона, этой проблемой нужно было заняться давным-давно, проблему нужно решать. По учету на 1 января 2012 было 9 998 строений, из учтенных по региону осталось 554 (по состоянию на 1 января 2019 года).

Пожалуй, самым ожидаемым вопросом от журналистов стал о формировании югорского правительства, которое не собрали с момента избрания губернатора. Наталья Комарова пояснила, что теперь правительство будет формироваться по-новому:

– Руководители исполнительных органов власти будут входить в состав правительства по решению губернатора и руководителей муниципальных образований. Закон об этом уже принят, – напомнила глава Югры. – Хотела бы обратить внимание, что мы в составе правительства формируем пул руководителей, которые станут кураторами национальных проектов и сосредоточатся на достижении целевых показателей, предусмотренные этими проектами. Мы считаем, что это эффективная система и сейчас ее тестируем на нескольких проектах.

Дополним, на трехчасовой конференции прозвучало 34 вопроса от журналистов. Самой обширной темой для обсуждения стала пандемия коронавирусной инфекции и меры ограничений Югры к Новому году, подробности читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса, ужесточения к Новому году, больницы-долгострои: Наталья Комарова ответила на актуальные вопросы в прямом эфире

Будут ли югорчане отдыхать 31 декабря? - один из вопросов прошедшей онлайн-встречи с губернатором Югры (подробнее)