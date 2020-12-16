Коронавирус в Югре, последние новости на 17 декабря 2020 года: за сутки вылечились 257 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 37 930 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 6 585 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 20 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 92 случая, 50-64 лет – 67, старше 65 лет – 22.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 157 пациентов, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки ещё 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 481 человек. За сутки вылечились 257 человек, за весь период пандемии – 33 719 жителей округа.

Из последних новостей:

В Югре сотрудники МЧС продолжают дезинфекцию общественных мест. Специалисты провели противоэпидемическую обработку помещений железнодорожного вокзала Сургута.

За несоблюдение профилактики COVID-19 в Лангепасе приостановлена работа магазина "РБТ".

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.