Коронавирус в Югре, последние новости на 10 декабря 2020 года: за сутки вылечились 363 человека Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса продолжается, за весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 333 случая новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 222 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки на COVID-19 обследовано 4 026 человек, всего – 1 093 586 жителей региона.

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Состояние 151 пациента по-прежнему тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще для 4 человек болезнь оказалась смертельной. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 451 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки от коронавируса вылечились 363 человека, за весь период пандемии выздоровели 31 912 югорчан.

Югорские врачи помогают пациентам с постковидными расстройствами памяти и депрессией. Самые распространенные проблемы, вызванные пандемией, с которыми сталкиваются неврологи тревожно-депрессивные расстройства, нарушения внимания и памяти у пациентов, переболевших COVID-19.

Жители поселков Талинка, Пальяново и Каменное при легкой форме COVID-19 могут лечиться в изоляторе.

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.