Ургант сравнил японскую межпланетную станцию «Хаябуса 2» с фестивалем «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Скрин шоу "Вечерний Ургант"

В шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале упомянули кинофестиваль «Дух Огня», который ежегодно проходит в Ханты-Мансийском автономном округе. Ведущий Иван Ургант сравнил неофициальную часть фестиваля с японской межпланетной станцией «Хаябуса 2», которая сбросила в атмосферу Земли капсулу с астероида Рюгу.

Соведущий Дмитрий Хрусталев подхватил юмор Вани и задал ему вопрос

- Меня вот просто интересует, почему их «Хаябуса» работает, а наша — нет? - спросил Дмитрий.

- Потому что, Мить, их «Хаябуса» — это международная космическая станция. А у нас хаябуса — это финальная вечеринка на «Духе огня» в Ханты-Мансийске, — ответил ему Иван Ургант.

Скрин шоу "Вечерний Ургант"

Также Иван подчеркнул, что шутка настолько смешная, что «вылетела» быстрее, чем буквы.

Фестиваль «Дух Огня» планируется в марте 2021 года, но режим повышенной готовности может внести свои коррективы.