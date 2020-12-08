Коронавирус в Югре, последние новости на 9 декабря 2020 года: за сутки скончались 2 человека Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают болеть коронавирусом, за сутки число заболевших увеличилосб ещё на 225 чловек. За весь период на территории округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 111 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2144,23 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследовано 2 143 человека.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 27 случаев, 18-29 лет – 21 случай, 30-49 лет – 84 случая, 50-64 лет – 57, старше 65 лет – 36.

156 пациентов в тяжелом состоянии, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 2 человека от коронавируса. За период пандемии от COVID-19 умерли 447 человек. За сутки вылечились 311 человек, за весь период пандемии выздоровели 31 549 югорчан.

Глава Мегиона сообщил в своем аккаунте в Инстаграм о положительном тесте на COVID-19.

Роспотребнадзор рекомендует лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.