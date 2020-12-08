Снеговики вновь украсят парк в Ханты-Мансийске Фото: www.google.ru/maps

Парк имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске скоро наполнится сказочными героями. Массовая акция-конкурс «Мой снеговик» по созданию лучшей скульптуры стартует уже 14 декабря. До 25 декабря команды смогут реализовать свои креативные задумки, придумать самые необычные скульптуры из снега, которые до прихода тепла будут радовать всех жителей и гостей города. Время работы с материалом, методы и дополнительные атрибуты ограничиваются только желанием и возможностями участников. Полёт фантазии приветствуется. Главные номинации конкурса: «Семейка снеговиков» (снежные скульптуры, состоящие из двух и более фигур; «Снеговик-герой» (скульптуры снеговиков, представленные в образе героев сказок, фильмов, мультфильмов); «Динамичный снеговик» (снежные скульптуры сидящих, стоящих, танцующих снеговиков); «Сибирский снеговик» (скульптуры снеговиков с символикой «Новогодней столицы Сибири»); «Символ года-2021» (скульптура снеговика символ года 2021 — Белый металлический Бык). Жителей окружной столицы приглашают к участию, для этого до 12 декабря нужно собрать команду не более 5 человек и подать заявку в «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Краснопартизанская, 2 либо по электронной почте: centr-hm@yandex.ru. Компетентное жюри конкурса оценит оригинальность идеи, сложность техники, цветовое оформление и завершенность образа.