Медицина, строительство, экология, экономика и социальные выплаты: депутаты югорской думы спросили у Натальи Комаровой о нуждах жителей региона

Фото: правительство Югры

Отчет о работе правительства за 2020 год и инвестиционное послание региона представила губернатор Югры Наталья Комарова депутатам Ханты-Мансийской областной думы на 45-ом заседании югорского парламента. В связи с ограничительными мерами, введенными в период пандемии коронавируса, заседание прошло в режиме онлайн сегодня, 26 ноября.

2020 год – юбилейный 90-ый год для Югры – стал годом испытаний. Во всем мире объявлена пандемия коронавирусной инфекции. Этот факт сказался на экономической ситуации как в России, так и в нашем регионе. От правительства Югры потребовались своевременные решения, которые помогли жителям сохранить рабочих мест, нужно было поддержать наиболее уязвимые группы населения, но самой главной задачей округа стало сохранение жизни людей. Кроме того, необходимо было выполнить все обязательства правительства перед жителями Югры.

– Ковид усилил значимость опоры на внутренний ресурс развития. Полагаться на свои силы, развивать самодостаточность – стало одним из основных трендов для стран и регионов. Работа правительства Югры в 2020 году сосредоточена на мерах, влияющих на сохранение и создание рабочих мест, оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения, сохранение жизни людей, что синхронизировано с приоритетами, вошедшими в декларацию саммита лидеров «Группы двадцати», – отметила Наталья Комарова.

Против «короны»

В первую очередь, правительство предпринимало срочные и чрезвычайные меры реагирования на пандемию. Уже весной 2020-го под ударом оказались предприниматели, как следствие – и работники разных сфер деятельности. Для их поддержки в регионе реализуется комплекс мер, на которые задействовано около 70 млрд рублей, из них около 9 млрд рублей направили на профилактику и борьбу с ковидом нефтяные, нефтегазосервисные, все другие организации. Кроме того, правительство оказало материальную поддержку 480 000 югорчан – неработающим пенсионерам, малообеспеченным семям с детьми, беременным женщинам.

Для борьбы с коронавирусом на базе стационаров создали 19 инфекционных госпиталей. А медработники «красной зоны» стали по праву называть героями нашего времени. Пандемия стала вызовом для нашей системы здравоохранения, управления, отметила Наталья Комарова. По словам руководителя фракции «Единая Россия» Наталья Западнова, югорчан сегодня интересует, каков механизм бесплатного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, которые лечатся амбулаторно? Лекарства назначает лечащий врач либо медицинский работник, наделенным функциями лечащего врача. Кроме того, лекарственные препараты выдаются пациентам, выписывающимся из стационара для долечивания на дому.

– Департамент здравоохранения Югры утвердил временный порядок, который регулирует обеспечение лекарственными препаратами лиц с COVID-19 при их лечении в амбулаторных условиях. Лечащим врачом поликлиники осуществляется ежедневный мониторинг, в том числе дистанционный, за состоянием пациента и применением назначенных препаратов, – прокомментировала Наталья Комарова.

Также решается в Югре вопрос модернизации инфекционной службы в соответствии с поручением президента Российской Федерации. К примеру, проводится капитальный ремонт инфекционного отделения Березовской районной больницы, он закончится в первом квартал 2021 года. Во втором квартале 2021 года обносится инфекционное отделение Игримской районной больницы. Обеспечение сферы здравоохранения в Югре – приоритетная задача правительства.

Кроме пандемии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк отметил, что Югра – в лидерах регионов России по развитию мер налогового стимулирования. А депутат Игорь Винников напомнил, что с 1 января 2020 года размер Югорского семейного капитала увеличен с 116 000 рублей до 150 000 рублей, были расширены направления его использования.

– Данные меры стали хорошей поддержкой для семей с детьми. Планируется ли увеличение размера Югорского семейного капитала и расширение возможностей его использования? – поинтересовался народный избранник.

Фото: правительство Югры

Глава Югры отметила, что по данным рейтинга ОНФ наш регион с Югорским семейным капиталом вошла в десятку по доступности и универсальности его использования среди всех регионов России. По программе семья, в которой родился третий или последующий ребенок, может реализовать право на Югорский семейный капитал по истечении одного года со дня его рождения в размере: 116 092 рублей, если ребенок родился до 31 декабря 2019 года, и 150 000 рублей, если ребенок родился после 1 января 2020 года. В 2020 году 8 470 семей воспользовались этой возможностью. Комарова заверила, что и в дальнейшем правительство будет работать над этой мерой соцподдержки, улучшать ее и возможно увеличит сумму.

– Подчеркну: в этом году Югра все свои бюджетные обязательства, прежде всего социальные, обеспечивала финансированием и, следовательно, исполнением. Спасибо за интерес к этой теме, он очень большое значение имеет: семьи с детьми – приоритет, – подчеркнула Наталья Комарова.

Кроме того, депутаты югорской думы интересовал вопрос о тарифах на ТКО. Руководитель депутатской фракции ЛДПР Виктор Сысун спросил, можно ли рассчитывать югорчанам на «заморозку» тарифа.

– В этом году мы должны закончить работу по установлению предельных размеров платы за коммунальные услуги, в том числе ТКО и возмещению предприятиям, которые занимаются этой работой, понесенных затрат. Присоединяйтесь, работа не простая, здесь каждое экспертное мнение будет иметь большое значение, – пригласила к обсуждению Наталья Комарова.

Еще один вопрос касался транспортного налога на автомобили до 150 лошадиных сил, который прежде был отменен. Возможно ли это в будущем? Глава Югры напомнила, что регион – один из самых обеспеченных по автомобилям: Сургут и Нижневартовск вошли в десятку городов страны по количеству личных автомобилей.

– Транспортный налог лежит в основе устойчивости бюджетов и муниципальных образований, необходимо будет оценить выпадающие доходы бюджетов, как мы будем их компенсировать. Адресность по отдельным категориям граждан по транспортному налогу мы все-таки обеспечиваем. И это важная часть комментария по этому вопросу. Жду вашу инициативу, расчеты, уверяю, что буду работать с этим документом конструктивно, – пообещала губернатор.

Прозвучал в парламенте вопрос и от жителя Советского района Василия Жукова – об аварийных домах и бюджете на расселение жильцов из них… По словам губернатора, на эти цели предусмотрены средства в размере 1,15 млрд рублей, из них освоено на 18,5%. Однако средства потратят только в четвертом квартале 2021 года, когда будут вводить в эксплуатацию многоквартирные дома. Она также напомнила, что в 2020 году должно было быть расселено 6 тыс. кв. метров, более 350 человек. Уже расселено 4,5 тыс. кв. метров (75%), 250 человек.

Губернатор Югры Наталья Комарова завершила встречу с парламентариями и другими участниками онлайн-заседания обращением к жителям округа.

– Каждому из нас в отдельности важно чувствовать нашу связь друг с другом, сопричастность к югорской семье. Уверена, наши сплочннность, труд, настрой на общий успех позволят преодолеть испытания, реализовать обязательства юбилейного 90-го югорского года. Берегите, пожалуйста, себя, родных и окружающих, – попросила Наталья Комарова.