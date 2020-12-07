В Нижневартовске неизвестный напал на одиннадцатилетнюю девочку, подкараулив её у подъезда

Скрин с видеокамер

Чудовищный инцидент произошел накануне, 6 декабря, около 17.30 вечера в Нижневартовске, что в ХМАО-Югре. Взрослый мужчина подкараулил одиннадцатилетнюю девочку возле одного из домов по улице Северная, зашел вместе с ней в подъезд и напал на него. К счастью, её спасло чудо.

Что было на уме у мужчины - сказать сложно, но малышка сумела вырваться и убежать, благодаря чему злоумышленнику не удалось довести свои действия до конца. В подъезде, в котором он напал на ребёнка, установлены видеокамеры, которые зафиксировали факт умышленного нападения.

Сейчас следователи и сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, ищут его и выясняют другие обстоятельства произошедшего. Личность преступника пока не известна.