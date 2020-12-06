Коронавирус в Югре, последние новости на 7 декабря 2020 года: умерло пять больных

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 227 и составило 35 666 человек.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции в 22 муниципальных образованиях:

Согласно данным статистики пандемии коронавируса от сервиса Яндекс, в Югре накануне умерло пять пациентов с диагнозом коронавирус. За весь период пандемии в Югре от коронавируса умер 441 пациент.

По клинической структуре: в состоян

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

ии пневмонии находятся 47 пациентов, с симптомами ОРВИ – 174 человек, в бессимптомной форме заболевание протекает у шести ковид-положительных.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 35 666, выздоровели – 30 866 человек

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 342 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровело 1 937 738 человек.