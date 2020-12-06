Наталья Комарова: «Волонтеры – это армия добра планеты»

В День добровольца глава Югры Наталья Комарова поздравила волонтеров. Фото: правительство Югры

Международный день добровольцев в Югре встретили вместе – на онлайн-встречу югорских волонтеров пригласила губернатор региона Наталья Комарова. Основной темой беседы стали меры поддержки волонтерской деятельности в период пандемии.

Модераторами встречи стали волонтер регионального координационного центра, руководитель волонтерского центра Югорского государственного университета Берген Панаев, руководитель волонтерского объединения Ханты-Мансийской медицинской академии «РостОК!» Наталья Любякина и руководитель проекта «Медиа волонтеры – сила добра» Ренат Губайдуллин. В начале встречи глава региона приветствовала участников и поздравила волонтеров с их праздником.

– Важно вместе с вами, уважаемые земляки, настроить эффективную работу каждого из механизмов таким образом, чтобы запрос югорчан на поддержку со стороны волонтеров, некоммерческих организаций был удовлетворен в полном объеме и надлежащем качестве, – заявила Наталья Комарова.

Поддержка волонтерства

Вклад югорского добровольческого движения в социальной политике региона оценила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. По ее словам, волонтерской деятельностью в Югре занимаются 500 социальных добровольцев.

– Они ежедневно обзванивают тысячи людей. Сегодня волонтеры выполняют заявки социальных служб по доставке пульсоксиметров гражданам в возрасте 60 лет и старше, находящимся на амбулаторном лечении острых респираторных вирусных инфекций. Совместными усилиями оказывается адресная помощь гражданам в бесконтактной доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов оказана более 50 000 югорчан, – сказала Тереза Пономарева.

В Югре появляются новые направления в сфере добровольчества – семейное волонтерство, медиаволонтерство и добровольчество по месту жительства. Так, Наталья Комарова напомнила о той работе, которую проводят жители Кондинского района. Они создали команду, чтобы оказывать помощь школьникам в обучении.

Новое направление «Добровольчество по месту жительства» подразумевает развитие территориального общественного самоуправления, пояснила начальник центра развития добровольчества фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Анна Колычева. Уже в следующем году в регионе появится программа развития этого движения.

Позитив в добровольчестве

Однако не только теплыми речами полнился прямой эфир с губернатором. Участники онлайн-встречи затронули тему нового вида мошенничества, где люди под видом волонтеров пытаются обмануть пенсионеров. Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Югре Алексей Бородин рекомендовал гражданам не запускать в дом посторонних лиц без особой нужды, на всевозможные опросы отвечать через дверь или по домофону.

– При вызове волонтеров для оказания социальной помощи не оставлять посторонних граждан у себя в квартире вне поля зрения. Если гражданин все-таки стал жертвой преступления, нужно незамедлительно сообщить соседям и в полицию по телефонному номеру дежурной части территориального подразделения полиции – 02 или 112, – добавил начальник управления.

Полиция подчеркивает, что в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе не зарегистрировано ни одного преступления, совершенного лицами, которые представились бы волонтерами или членами волонтерской организации.

К прямому эфиру подключились участники акции «Зимняя неделя добрых дел», которая проходит в регионе с 1 по 7 декабря в рамках международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Один из уроков провел блогер, музыкант, автор песен Кирилл Нечаев.

– Спасибо вам за приглашение. Вы дали возможность рассказать участникам не только о своей деятельности, но и узнать о деятельности волонтера намного больше, – отметил блогер.

В прямом эфире главы Югры принял участие известный блогер Кирилл Нечаев. Фото: правительство Югры

В День добровольца глава Югры Наталья Комарова поздравила волонтеров, вспомнив отдельные особенно знаковые добрые дела.

– Волонтеры – это армия добра планеты. Во все времена граждане нашей страны противостояли вызовам, как одна семья. И сейчас, в период пандемии, мы объединились, чтобы оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается. В марте этого года Гуманитарный Добровольческий корпус Югры передал подарочные наборы с рисунками от юных югорчан воспитанникам детского сада при посольстве Китая в России. В этом году волонтеры выполнили более 18 000 заявок югорчан, помогают медицинским работникам в поликлиниках. Они работают круглосуточно. Югорские общественные организации ветеранов боевых действий отправили гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики. Дорогие волонтеры! Югорчане поздравляют вас c днем добровольца, говорим вам «спасибо». Мы вместе, – сказала Наталья Комарова.

Дополним, в Югре добровольчество поощряется через конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание»: в этом году впервые появилась номинация «Мы вместе».

Всем желающим стать волонтерами, напомним, найти добровольческие объединения можно на официальном сайте добровольцев. На этой платформе можно выбрать населенный пункт и увидеть организации, к которым можно обратиться за помощью. Также в период пандемии можно обратиться за помощью в гуманитарный добровольческий корпус на сайте или по телефону 8 (346) 255-08-89.

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