Коронавирус в Югре, последние новости на 12 декабря 2020 года: за сутки выздоровели 284 человека Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса продолжается. На территории округа зарегистрировано 36 784 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели COVID-19 ещё 227 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 5 002 человека.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, 18-29 лет – 12 случаев, 30-49 лет – 100 случаев, 50-64 лет – 60, старше 65 лет – 48.

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164 пациента переносят болезнь тяжело, 101 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Для 6 человек COVID-19 оказался смертельным. За весь период пандемии от коронавируса скончались 460 человек. Из хороших новостей: за сутки выздоровели 284 человека, за весь период пандемии – 32 475 югорчан.

Югорчане могут оставить вопросы о COVID-19 в форме обратной связи на портале госуслуг, которая разработана в соответствии с приказом Минздрава России. Пользователи сети могут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи, дозвоном в медицинские учреждения, а также оставить обращение на горячую линию COVID-19. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг и заполнить форму, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.