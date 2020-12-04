Коронавирус в Югре, последние новости на 5 декабря 2020 года: за сутки вылечились 356 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Согласно оперативной информации о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на сегодняшний день зарегистрировано 35 218 случаев COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая коронавируса в 21 муниципалитете. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 118 случаев, 50-64 лет – 46, старше 65 лет – 10.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки на COVID-19 обследовано 5 097 человек, всего – 1 061 556 жителей региона. Состояние 157 пациентов по-прежнему тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавирусоной инфекции скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 429 человек. За сутки вылечились 356 человек, за весь период пандемии – 30 306 югорчан.

В Советском районе проводят реабилитацию пациентов после COVID-19, период восстановления после воспаления легких занимает около года, продолжительность реабилитации зависит от формы и степени тяжести поражения легочной ткани.

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.