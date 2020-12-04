В Ханты-Мансийске заливают новый каток Фото: управление общественных связей

В Ханты-Мансийске заливают новый каток. Жителям города пора наточить коньки и готовится выйти на лед. Открытый каток, который будет работать бесплатно для всех желающих, расположен по улице Мира, возле здания Бизнес-центра и парка им. Б.Лосева.

Идея создания нового катка принадлежит самим горожанам – хантымансийцы часто писали в социальных сетях, что городу необходимо еще одно место для зимнего досуга. Администрация города с готовностью поддержала инициативу.

Процесс подготовки катка проходит несколько этапов: сначала утрамбовывают снежную подушку, по периметру делают обвалку, потом каток заливают водой, а после выравнивают ледовую поверхность. Уже идут последние приготовления к запуску катка, заливаются последние слои льда. Работу выполняет специальная техника и уже на следующей неделе он примет первых посетителей.