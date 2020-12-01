Коронавирус в Югре, последние новости на 2 декабря 2020 года: за сутки подтверждено 215 новых случаев COVID-19 Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба за минувшие сутки подтверждено 215 новых случаев COVID-19. Всего в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 557 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки на COVID-19 обследовано 1 630 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 23 случая, 18-29 лет – 21 случай, 30-49 лет – 93 случая, 50-64 лет – 65, старше 65 лет – 13. Состояние 151 пациента остаётся тяжелым, 114 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 413 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 225 жителей региона, за весь период пандемии – 29 479 югорчан.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Пожилым жителям Октябрьского района активисты напоминают о мерах профилактики COVID-19.

На сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки - 26 402 новых случая.

По рекомендации Роспотребнадзора необходимо надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте, а также менять маску на новую каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.