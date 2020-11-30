Коронавирус в Югре, последние новости на 1 декабря 2020 года: за сутки вылечились 228 пациентов Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что за окнами уже зима, пандемия коронавируса продолжается. Югорчане по-прежнему заболевают COVID-19. Так, за сутки на территории округа зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции в 21 муниципалитете. Всего лабораторно подтверждено 34 342 случая заболевания.

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За сутки на COVID-19 обследовано 4 946 человек. Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 4 человека, всего за период пандемии от COVID-19 умерли 407 человек. За сутки вылечились 228 пациентов, за весь период пандемии – 29 254 югорчанина.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заболел коронавирусной инфекцией, он сообщил об этом в соцсетях.

За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса. Роспотребнадзор сообщает, что гигиена рук - это важная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы, а если нет возможности помыть руки с мылом, необходимо пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками или антисептиками.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.